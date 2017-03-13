Potanın kralı
Fenerbahçe bu sezon 4. kez karşılaştığı Galatasaray’ı bir kez daha yıktı. Obradovic’in öğrencileri, Abdi İpekçi’de 13 sayı geriye düşmesine rağmen kazanmayı başardı.
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 21. haftasına damgasını vuran takım F.Bahçe oldu. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Galatasaray Odeabank'a konuk olan sarı-lacivertliler, 13 sayı geriye düştüğü karşılaşmadan 79-75 galip ayrıldı. Bu sezon ezeli rakibine karşı Avrupa Ligi'nde ve Türkiye'de çıktığı 4 maçı kazanan Obradovic'in öğrencileri, zirvedeki yerini de korudu.
SON PERİYOTTA COŞTU
Taraftar desteğini de alan Galatasaray maça hızlı başladı. İlk periyodu 19-15 önde kapatan Aslan, soyunma odasına da 41-28 galip gitti. 3. çeyrekte farkı indiren F.Bahçe, son bölümde etkili bir performans sergiledi ve zafere uzandı. Diğer maçta İstanbul BB., Trabzon'u 96-78 yendi.
YILDIZ İSİMLER SALONDA
Abdi İpekçi'de dün G.Saraylı futbolcular da vardı. Sneijder, Podolski, Semih Kaya ve Jong, karşılaşmayı tribünden takip etti.
HEDEFTE YÖNETİM VAR
Karşılaşma öncesi salonu dolduran Galatasaray taraftarlarının hedefinde yönetim vardı. Sarı-kırmızılılar, "Yönetim istifa" ve "Dursun Özbek istifa" tezahüratları yaptı.
ERGİN ATAMAN'A TEPKİ VE DESTEK
Aslan'ın hocası Ergin Ataman'a maçın son bölümlerinde tepki ve destek vardı. Taraftarların bir kısmı, "Ataman istifa" diye bağırırken, bazı tribünlerden tecrübeli hocaya destek vardı. Ataman ise tezahüratlara gülerek karşılık verdi.
İPEKÇİ'DE OLAYLI DERBİ
Son periyotta istenmeyen görüntüler vardı. G.Saray taraftarları sahaya yabancı madde attı. Polis güvenlik önlemi alırken, Datome de kafasından yaralandı.
10'DA 10
Sarı-lacivertliler bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda G.Saray'a karşı fire vermedi. F.Bahçe bu 3 branşta ezeli rakibine karşı oynadığı 10 maçı da kazandı. İşte o karşılaşmalar:
OBRA'NIN 200. ZAFERİ
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, takımının başında 20. galibiyetini elde etti. 2013 yılından bu yana sarılacivertlileri çalıştıran Sırp hoca, dün 267. resmi maçında çıktı.
SON PERİYOTTA COŞTU
Taraftar desteğini de alan Galatasaray maça hızlı başladı. İlk periyodu 19-15 önde kapatan Aslan, soyunma odasına da 41-28 galip gitti. 3. çeyrekte farkı indiren F.Bahçe, son bölümde etkili bir performans sergiledi ve zafere uzandı. Diğer maçta İstanbul BB., Trabzon'u 96-78 yendi.
YILDIZ İSİMLER SALONDA
Abdi İpekçi'de dün G.Saraylı futbolcular da vardı. Sneijder, Podolski, Semih Kaya ve Jong, karşılaşmayı tribünden takip etti.
HEDEFTE YÖNETİM VAR
Karşılaşma öncesi salonu dolduran Galatasaray taraftarlarının hedefinde yönetim vardı. Sarı-kırmızılılar, "Yönetim istifa" ve "Dursun Özbek istifa" tezahüratları yaptı.
ERGİN ATAMAN'A TEPKİ VE DESTEK
Aslan'ın hocası Ergin Ataman'a maçın son bölümlerinde tepki ve destek vardı. Taraftarların bir kısmı, "Ataman istifa" diye bağırırken, bazı tribünlerden tecrübeli hocaya destek vardı. Ataman ise tezahüratlara gülerek karşılık verdi.
İPEKÇİ'DE OLAYLI DERBİ
Son periyotta istenmeyen görüntüler vardı. G.Saray taraftarları sahaya yabancı madde attı. Polis güvenlik önlemi alırken, Datome de kafasından yaralandı.
10'DA 10
Sarı-lacivertliler bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda G.Saray'a karşı fire vermedi. F.Bahçe bu 3 branşta ezeli rakibine karşı oynadığı 10 maçı da kazandı. İşte o karşılaşmalar:
OBRA'NIN 200. ZAFERİ
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, takımının başında 20. galibiyetini elde etti. 2013 yılından bu yana sarılacivertlileri çalıştıran Sırp hoca, dün 267. resmi maçında çıktı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 1
Yorum
Murad Tuncay fenerbahceyi sattı .....kesinliklen samandıranın kapısından dahi giremeeez!!!!
- Lens operasyonu
Toplam 1
Yorum
. ozan nı napsın adamlar teyy teyy
- Potada dev birleşme
Toplam 44
Yorum
beşekeli siz basketbl takımından bişey görmediğinz için basketbl kurallarını bile bilmeyen bi topluluksunuz. 10 yılda bir futbolda şamp olun siz anca
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