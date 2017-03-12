 P. Karşıyaka Kolej’i bitirdi – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    P. Karşıyaka Kolej’i bitirdi

    P. Karşıyaka Kolej’i bitirdi

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında , 'i 84-80 mağlup etti.

    Ev sahibi ekip, devreyi de 42-35 önde geçti. Bu sonuçla , ligde 4 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçın en skorer ismi 24 sayıyla TED Ankara Kolejliler'den Shorter oldu.

    TOFAŞ-BANVİT: 88-83
    STBL'de dün 3 karşılaşma daha oynandı. Tofaş, devresi 41-41 biten maçta Banvit'i 88-83 mağlup ederken, Yeşilgiresun Belediyespor da Muratbey Uşak'ı 109-100 ile geçti. Best Balıkesir de Gaziantep Basketbol'u 78-71 mağlup etti.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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