P. Karşıyaka Kolej’i bitirdi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Pınar Karşıyaka, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 84-80 mağlup etti.
TOFAŞ-BANVİT: 88-83
STBL'de dün 3 karşılaşma daha oynandı. Tofaş, devresi 41-41 biten maçta Banvit'i 88-83 mağlup ederken, Yeşilgiresun Belediyespor da Muratbey Uşak'ı 109-100 ile geçti. Best Balıkesir de Gaziantep Basketbol'u 78-71 mağlup etti.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:19
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
P. Karşıyaka Kolej’i bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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