 Culpepper gönderildi – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Culpepper gönderildi

    Culpepper gönderildi
    Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından , ABD'li oyuncusu ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Randy Culpepper ile yollarını ayırmıştır" ifadesine yer verildi.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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