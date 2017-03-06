Anadolu Efes TOFAŞ'ı farklı geçti
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 81-58 yendi.
Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 18. galibiyetini alırken, TOFAŞ ise 11. kez mağlup oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes, Brown ve Granger'in kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 6-4 önde geçti. Kalan bölümde Can Maxim Mutaf ve Heurtel'in üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlerle farkı çift hanelere çıkaran ev sahibi ekip, çeyreği 19-9 üstün tamamladı.
Maçın ikinci periyodunda Heurtel ve Kirk ile etkili bir mücadele ortaya koyan Anadolu Efes, 15. dakikayı 30-17 önde geçti. TOFAŞ'ta Ivanov ve Meija'nın üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlere, Dunston ve Paul ile yanıt veren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 40-24 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Anadolu Efes, Paul ve Granger'in kaydettiği basketlerle 23. dakikada farkı 19 sayıya (57-38) çıkardı. Hem hücum hem de savunmada etkisiz kalan rakibi karşısında skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, final periyoduna 67-48 üstün girdi.
Son periyotta da Granger, Can Maxim Mutaf ve Doğuş Balbay ile etkili olan Anadolu Efes, müsabakayı 81-58 kazandı.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, İbrahim Altıntaş
Anadolu Efes: Granger 11, Paul 8, Cedi Osman 9, Brown 7, Dunston 4, Can Maxim Mutaf 16, Heurtel 12, Doğuş Balbay 2, Kirk 8, Samet Geyik, Berk Demir 2, Oğulcan Baykan 2
TOFAŞ: Barış Ermiş 12, Crocker 4, Meija 11, Copeland 5, Kaya Peker 2, Ivanov 14, Palacios 2, Kadir Bayram 2, Yiğit Arslan 2, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar 2, Caner Topaloğlu 2
1. Periyot: 19-9
Devre: 40-24
3. Periyot: 67-48
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:21
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 114
Yorum
yigido atinc a sormamiza gerek yok o bjk kalecisi eller mudahale etme yetkisine sahip
- Antalyaspor - Galatasaray | 20.00
Toplam 7
Yorum
Özgür Gs ın ilacı bir takımdan 5 yemektir gs çok itibarsızlaştı küçük takım seviyesine geldi eskiden takımlar gsdan korkarken şimdi biz korkuyoruz
- Antalyaspor - Galatasaray | 20.00
Toplam 7
Yorum
GS'li tudor senin taktik bize uymaz. karabük değil burası. saldırcaksın. defans yapmayı forvetten başlatıcaksın. korkak oynatma 50 defansla.
Anadolu Efes TOFAŞ'ı farklı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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