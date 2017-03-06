Anadolu Efes TOFAŞ'ı farklı geçti

Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 18. galibiyetini alırken, TOFAŞ ise 11. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes, Brown ve Granger'in kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 6-4 önde geçti. Kalan bölümde Can Maxim Mutaf ve Heurtel'in üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlerle farkı çift hanelere çıkaran ev sahibi ekip, çeyreği 19-9 üstün tamamladı.

Maçın ikinci periyodunda Heurtel ve Kirk ile etkili bir mücadele ortaya koyan Anadolu Efes, 15. dakikayı 30-17 önde geçti. TOFAŞ'ta Ivanov ve Meija'nın üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlere, Dunston ve Paul ile yanıt veren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 40-24 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Anadolu Efes, Paul ve Granger'in kaydettiği basketlerle 23. dakikada farkı 19 sayıya (57-38) çıkardı. Hem hücum hem de savunmada etkisiz kalan rakibi karşısında skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, final periyoduna 67-48 üstün girdi.

Son periyotta da Granger, Can Maxim Mutaf ve Doğuş Balbay ile etkili olan Anadolu Efes, müsabakayı 81-58 kazandı.





Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, İbrahim Altıntaş



Anadolu Efes: Granger 11, Paul 8, Cedi Osman 9, Brown 7, Dunston 4, Can Maxim Mutaf 16, Heurtel 12, Doğuş Balbay 2, Kirk 8, Samet Geyik, Berk Demir 2, Oğulcan Baykan 2



TOFAŞ: Barış Ermiş 12, Crocker 4, Meija 11, Copeland 5, Kaya Peker 2, Ivanov 14, Palacios 2, Kadir Bayram 2, Yiğit Arslan 2, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar 2, Caner Topaloğlu 2



1. Periyot: 19-9



Devre: 40-24



3. Periyot: 67-48