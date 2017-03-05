 Trabzon’da dev kapışma – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Trabzon’da dev kapışma

    Trabzon’da dev kapışma
    Basketbolda bugün iki dev kozlarını paylaşacak. Trabzon, G.Saray'ı ağırlayacak. NTV Spor'dan yayınlanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Günün diğer maçında 15.00'de Uşak ile İstanbul Belediye karşılaşacak.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:44
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