Trabzon’da dev kapışma

Basketbolda bugün iki dev kozlarını paylaşacak. Trabzon, G.Saray'ı ağırlayacak. NTV Spor'dan yayınlanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Günün diğer maçında 15.00'de Uşak ile İstanbul Belediye karşılaşacak.