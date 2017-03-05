Cimbom Trabzon'a şans tanımadı

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım ligde 12. galibiyetini elde ederken, Trabzonspor Medical Park ise 13. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk bölümünde Trabzonspor Medical Park, Green ve Kadji, Galatasaray Odeabank ise Pleiss, Diebler ve Göksenin Köksal ile skor üretti. İlk 6 dakikası 12-12 eşitlikle geçilen maçın birinci periyodunu ev sahibi takım, Dusan Cantekin ve Hardy'in basketleriyle 22-21 önde kapadı.

İkinci periyodun ilk bölümü de karşılıklı basketlere sahne olurken, daha sonra savunmasını sertleştiren Galatasaray Odeabank, Sinan Güler, Micov ve Pleiss'in basketleriyle soyunma odasına 40-36 üstün gitti.

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan Galatasaray Odeabank, pota altında Pleiss, dış atışlarda da Diebler ve Micov ile sayı buldu ve son çeyreğe 63-51 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde de iyi oynayan Galatasaray Odeabank, Tyus'un basketleriyle 35. dakikada 72-62 üstünlüğünü sürdürdü. Bu dakikanın ardından etkili savunma yapan ve taraftarın da desteğini arkasına alan bordo-mavililer, Hardy ve Lee'nin basketleriyle 38. dakikada farkı 1 sayıya kadar (71-72) indirdi. Sinan Güler'in basketiyle Trabzonspor Medical Park'ın öne geçmesine izin vermeyen sarı-kırmızılar, Göksenin Köksal ve Micov'un da verdiği katkıyla müsabakadan 80-73 galip ayrıldı.





Salon: Hayri Gür



Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu



Trabzonspor Medical Park: Lee 10, Green 24, Hardy 13, Gutierrez 4, Kadji 7, Erol Can Çinko 7, Dusan Cantekin 6, Ozan Odabaşı, Moody 2



Galatasaray Odeabank: Micov 16, Pleiss 14, Daye, Sinan Güler 12, Göksenin Köksal 10, Tyus 10, Fitipaldo 3, Ege Arar 2, Diebler 13



1. Periyot: 22-21



Devre: 36-40



3. Periyot: 51-63