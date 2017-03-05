Banvit rakipsiz
Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Banvit, ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bandırma ekibi, dün Best Balıkesir'i 79-73 mağlup etti. Ligde dün oynanan diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: Ted Ankara- Yeşilgiresun: 90-78, Gaziantep-Büyükçekmece: 78-67.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
Banvit rakipsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.