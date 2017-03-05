 Banvit rakipsiz – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    rakipsiz

    Banvit rakipsiz
    Türkiye Kupası'nı müzesine götüren , ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bandırma ekibi, dün Best Balıkesir'i 79-73 mağlup etti. Ligde dün oynanan diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: Ted Ankara- Yeşilgiresun: 90-78, Gaziantep-Büyükçekmece: 78-67.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:43
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