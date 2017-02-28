 6 patlar Efes – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    6 patlar Efes

    6 patlar Efes

    Lacivert-beyazlı ekip, baştan sona üstün götürdüğü maçta ’ı devirip ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.

    19. haftasında oynanan karşılaşma da , 'ı 80-78 mağlup etti. Mücadeleyi baştan sona üstün tamamlayan lacivert- beyazlı takım, ilk yarıyı da 46-32 önde bitirdi. Ev sahibi ekip, son çeyrekte bulduğu sayılarla farkı eritse de Anadolu Efes kazanmayı bildi. Efes bu sonuçla ligde arka arkaya 6. galilbiyetini alırken, toplam galibiyet sayısını 17'ye yükseltti. Uşak ise üst üste 4. yenilgisini yaşadı.

    DARÜŞŞAFAKA GEÇİT VERMEDİ
    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın kapanış maçında Trabzonspor Medical Park'ı ağırlayan D.Şafaka Doğuş, 13. galibiyetini aldı: 82-79.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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