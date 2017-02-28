6 patlar Efes
Lacivert-beyazlı ekip, baştan sona üstün götürdüğü maçta Muratbey Uşak’ı devirip ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.
DARÜŞŞAFAKA GEÇİT VERMEDİ
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın kapanış maçında Trabzonspor Medical Park'ı ağırlayan D.Şafaka Doğuş, 13. galibiyetini aldı: 82-79.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:45
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
6 patlar Efes haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.