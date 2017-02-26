Basketbolda günün maçları

Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün 2 maç oynanacak. Karşıyaka, F.Bahçe'yi ağırlayacak. beİN Sports 3'ten yayınlanacak maç 16.00'da başlayacak. 18.00'de de G.Saray, G.Antep'i ağırlayacak. Bu maç NTV Spor'dan yayınlanacak. Kadınlarda ise 18.30'da Mersin, Botaş'la karşılaşacak.