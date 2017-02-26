Basketbolda günün maçları
Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün 2 maç oynanacak. Karşıyaka, F.Bahçe'yi ağırlayacak. beİN Sports 3'ten yayınlanacak maç 16.00'da başlayacak. 18.00'de de G.Saray, G.Antep'i ağırlayacak. Bu maç NTV Spor'dan yayınlanacak. Kadınlarda ise 18.30'da Mersin, Botaş'la karşılaşacak.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
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