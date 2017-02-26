 Basketbolda günün maçları – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Basketbolda günün maçları

    Basketbolda günün maçları
    Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün 2 maç oynanacak. Karşıyaka, F.Bahçe'yi ağırlayacak. beİN Sports 3'ten yayınlanacak maç 16.00'da başlayacak. 18.00'de de G.Saray, G.Antep'i ağırlayacak. Bu maç NTV Spor'dan yayınlanacak. Kadınlarda ise 18.30'da Mersin, Botaş'la karşılaşacak.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:36
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