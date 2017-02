Anadolu Efes, Balıkesir'i farklı geçti

Bu sonucun ardından Anadolu Efes 16. galibiyetini elde ederken, Best Balıkesir 15. kez yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes, Brown, Can Maxim Mutaf ve Thomas'ın etkili oyunuyla 5. dakikayı 16-11 önde geçti. Anadolu Efes, bitime 57 saniye kala Samet Geyik'in pota altından bulduğu isabetle farkı çift hanelere taşıdı: 28-18. Kalan bölümde konuk takım Culpepper ile sayı kaydetse de lacivert-beyazlılar, periyodu 30-22 üstün tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğine 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, bu periyotta rahat bir oyun sergileyerek soyunma odasına 48-31 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan lacivert-beyazlılar, 25. dakikada Kirk, Granger ve Thomas'ın kaydettiği isabetlerle farkın kapanmasına izin vermedi: 59-39. Anadolu Efes, final periyoduna 71-53 üstün gitti.

Final periyodunda da Cedi Osman, Kirk, Samet Geyik ve Doğuş Balbay ile etkili oyununu sürdüren ve rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes, salondan 28 sayı farkla 95-67 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 22 sayı kaydeden Thomas oldu. Best Balıkesir'de ise 17 sayı üreten James'in performansı farklı mağlubiyete engelleyemedi.





Salon: Abdi ipekçi



Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Ersan Ergüler, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu



Anadolu Efes: Granger 8, Can Maxim Mutaf 9, Cedi Osman 17, Brown 4, Kirk 13, Thomas 22, Samet Geyik 8, Honeycutt 1, Doğuş Balbay 2, Heurtel 7, Berk Demir 4, Oğulcan Baykan



Best Balıkesir: Culpepper 12, Andrews 10, Nichols 11, Ofoegbu 9, Glubovic, Melih Yıldız, James 17, Ahmet Erdoğan 6, Ümit Sonkol 2



1. Periyot: 30-22



Devre: 48-31



3. Periyot: 71-53