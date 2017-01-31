 Efes’ten 39 sayı fark – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Efes’ten 39 sayı fark

    Efes’ten 39 sayı fark

    'nin 16. haftasında , sahasında 'u 39 sayı farkla 106-67 yendi.

    'te Thomas 18 ve Paul 16 sayı kaydetti. Günün diğer maçında ise Tofaş, Darüşşafaka'yı 83-66 mağlup etti.

    KURA ÇEKİMİ BUGÜN
    Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın kura çekimi bugün İstanbul'da yapılacak. Kupada F.Bahçe, A. Efes, Beşiktaş, Banvit, Doğuş, Karşıyaka, G.Saray ve Yeşilgiresun mücadele edecek.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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