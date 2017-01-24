Barcelona’dan Balıkesir’e
Best Balıkesir, THY Euroleague'in şampiyonluk adayı Barcelona'dan ayrılan 2.06 boyundaki pivot Joey Dorsey'le söz kesti. Euroleague'de Olympiakos'la şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, ülkemizde daha önce yarımşar sezon Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Odeabank'ta forma giymişti.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:55
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