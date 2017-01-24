 Barcelona’dan Balıkesir’e – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    ’dan Balıkesir’e

    Barcelona’dan Balıkesir’e
    , 'in şampiyonluk adayı 'dan ayrılan 2.06 boyundaki pivot 'le söz kesti. Euroleague'de Olympiakos'la şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, ülkemizde daha önce yarımşar sezon Gaziantep Basketbol ve 'ta forma giymişti.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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