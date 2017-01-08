 Zirvede çarpışma – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Zirvede çarpışma

    Zirvede çarpışma

    Abdi İpekçi’de 18.00’de ile kozlarını paylaşacak. Saatler 20.30’u gösterdiğinde ise Akatlar’da , ile karşılaşacak.

    Spor Toto Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün iki derbi oynanacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki günün ilk derbisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank karşılaşacak. Lig TV3'ten yayınlanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. İki takım, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde iki kez karşı karşıya gelirken, Anadolu Efes bu maçlarda gülen taraftı. Günün merakla beklenen diğer maçında ise Beşiktaş Sompo Japan, taraftarları önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Akatlar Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak.

    BİLETLER TÜKENDİ
    Avrupa'da bu hafta oynadıkları karşılaşmaları kazanan iki takım da, bu sezon ilk kez kozlarını paylaşacak. Hafta başında satışa çıkan biletler kısa sürede tükenirken, maça büyük ilgi olacak.

    Spor Toto Erkekler Basketbol Ligi'nde iki maç daha oynanacak. 15.30'ta Darüşşafa Doğuş-Büyükçekmece, 16.00'da da Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol karşı karşıya gelecek.

    ?GERİ SAYIM BAŞLADI
    Ligde şampiyonluğu hedefleyen 4 takım bugün zorlu maçlara çıkacak. Zirve yarışı yapan takımlardan - Odeabank, - kozlarını paylaşacak.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:35
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