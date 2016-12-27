A.Efes-D.Şafaka: 78-72
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 12. haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Doğuş'u 78-72 yenen Anadolu Efes, liderliğini sürdürdü. İlk yarıyı 19-18 yenik kapayan Efes, devreyi 41-39 önde geçti. Final periyoduna 53-51 galip giren lider, ligdeki 11. galibiyetini alarak zirveyi bırakmadı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
A.Efes-D.Şafaka: 78-72 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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