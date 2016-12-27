 A.Efes-D.Şafaka: 78-72 – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    A.Efes-D.Şafaka: 78-72

    A.Efes-D.Şafaka: 78-72
    'nde 12. haftanın kapanış maçında 'u 78-72 yenen , liderliğini sürdürdü. İlk yarıyı 19-18 yenik kapayan Efes, devreyi 41-39 önde geçti. Final periyoduna 53-51 galip giren lider, ligdeki 11. galibiyetini alarak zirveyi bırakmadı.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:22
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