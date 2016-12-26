Potada derbi günü

Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün müthiş bir heyecan yaşanacak. Zirve yarışı yapan iki takım kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes, Abdi İpekçi'de Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Lig TV3'den yayınlanacak maç saat 19.00'da başlayacak.