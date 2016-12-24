 Beşiktaş Sompo Japan evinde güldü – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Beşiktaş Sompo Japan evinde güldü

    Beşiktaş Sompo Japan evinde güldü

    Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında evinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol’u 67-60 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde 10. galibiyetini elde etti.

    Salon: Akatlar Arena
    Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx, İbrahim Altıntaş xx
    Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan xx 5, Clark xxx 20, Şafak xx 3, Stimac xx 14, Thompson xx 5, Roll xx 14, Sertaç x 4, Strawberry x, Weems x 2
    Başantrenör: Ufuk Sarıca
    Gaziantep Basketbol: Ruzic xx 6, Alper xx 2, Altan xx 2, Rautins xx 7, Balazic x, Cherry xx 8, Denmon xx 14, Jefferson xxx 21
    Başantrenör: Stefanos Dedas
    1. Periyot: 11-10 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
    Devre: 31-24 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
    3. Periyot: 50-41 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:59
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