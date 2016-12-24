Beşiktaş Sompo Japan evinde güldü
Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında evinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol’u 67-60 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde 10. galibiyetini elde etti.
Salon: Akatlar Arena
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx, İbrahim Altıntaş xx
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan xx 5, Clark xxx 20, Şafak xx 3, Stimac xx 14, Thompson xx 5, Roll xx 14, Sertaç x 4, Strawberry x, Weems x 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Gaziantep Basketbol: Ruzic xx 6, Alper xx 2, Altan xx 2, Rautins xx 7, Balazic x, Cherry xx 8, Denmon xx 14, Jefferson xxx 21
Başantrenör: Stefanos Dedas
1. Periyot: 11-10 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 31-24 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 50-41 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx, İbrahim Altıntaş xx
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan xx 5, Clark xxx 20, Şafak xx 3, Stimac xx 14, Thompson xx 5, Roll xx 14, Sertaç x 4, Strawberry x, Weems x 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Gaziantep Basketbol: Ruzic xx 6, Alper xx 2, Altan xx 2, Rautins xx 7, Balazic x, Cherry xx 8, Denmon xx 14, Jefferson xxx 21
Başantrenör: Stefanos Dedas
1. Periyot: 11-10 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 31-24 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 50-41 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:59
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krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
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Yorum
adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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