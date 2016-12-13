- 45’
- 90’
- Medipol Başakşehir: 2 - Medicana Sivasspor: 0 (ÖZET)
- Medipol Başakşehir: 2 - Medicana Sivasspor: 0
- Arif Şahin: Kupa maçlarına iyi motive oluyoruz
- Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: Gençlere şans vermek istedik
- Hakan Esa: İkinci yarı iyi top oynadık
- Doğan Ateş: Güzel bir maç oldu
- Tuzlaspor Teknik Direktörü Metin Ersan: Kazandığımız için sevinçliyiz
- Maçın kahramanı Kıvanç Salihoğlu A Spor'a konuştu
- Medipol Başakşehir: 1 - Medicana Sivasspor: 0
- Vartaş Elazığspor: 0 - Tuzlaspor: 1 (ÖZET)