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Medipol Başakşehir

Medicana Sivasspor

2 - 0
MS

13.12.2016 Salı 20:30

Hakem:

Medipol Başakşehir

Medicana Sivasspor

45' Adem Kocak

Bekir Irtegun Alexandru Epureanu 46'

John Boye Joan Oumari 64'

Muhammed Furkan Isik Berkan Ercan 67'

Sokol Cikalleshi Alparslan Erdem 67'

Tunahan Nazli Ergin Keleş 73'

Cheikhou Dieng Musa Muhammed 79'

90' Stefano Napoleoni

%50 - %50
basozet

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gol Adem Kocak 45’ Adem Kocak
46'

Bekir Irtegun 46’ Alexandru Epureanu 46’

64'

John Boye 64’ Joan Oumari 64’

67'

Muhammed Furkan Isik 67’ Berkan Ercan 67’

67'

Sokol Cikalleshi 67’ Alparslan Erdem 67’

73'

Tunahan Nazli 73’ Ergin Keleş 73’

79'

Cheikhou Dieng 79’ Musa Muhammed 79’

bas Stefano Napoleoni 90’ Stefano Napoleoni
basozet

MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN