 Türkiye Kupası'nda şölen devam ediyor - Türkiye Kupası - 24 Ekim 2017 Salı

Türkiye Kupası'nda şölen devam ediyor

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Türkiye Kupası 24 Ekim 2017, Salı

Güncelleme: 24 Ekim 2017, Salı 01:17

TURKUVAZ Medya'nın 3 sezon boyunca futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün kaldığı yerden devam edecek. Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü tur müsabakalarında bugün, yarın ve perşembe günü toplam 27 maç oynanacak. Karşılaşmalar Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan HD kalitesinde ekranlara gelecek. Bugün oynanacak 8 maçın 6'sı canlı olarak yayınlanacak.

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