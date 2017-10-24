 Malatyaspor kupada tur peşinde - Türkiye Kupası - 24 Ekim 2017 Salı

Malatyaspor kupada tur peşinde

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde yarın deplasmanda Ofspor ile karşı karşıya gelecek.

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Türkiye Kupası 24 Ekim 2017, Salı

Güncelleme: 24 Ekim 2017, Salı 11:39

Trabzon'da Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Süper Lig'de haftayı 3 puanla kapatarak moral bulan Malatya temsilcisi, TFF 3. Lig ekibi Ofspor karşısında, tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçta üst tura yükselmeyi hedefliyor. Evkur Yeni Malatyaspor ile Ofspor, tarihlerinde daha önce 6 kez 2. Lig'de karşı karşıya geldi. Mücadelelerin 4'ünü sarı-siyahlılar kazanırken bir maç da Ofspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmalardan biri ise berabere sonuçlandı.

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