Malatyaspor kupada tur peşinde

Trabzon'da Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Süper Lig'de haftayı 3 puanla kapatarak moral bulan Malatya temsilcisi, TFF 3. Lig ekibi Ofspor karşısında, tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçta üst tura yükselmeyi hedefliyor. Evkur Yeni Malatyaspor ile Ofspor, tarihlerinde daha önce 6 kez 2. Lig'de karşı karşıya geldi. Mücadelelerin 4'ünü sarı-siyahlılar kazanırken bir maç da Ofspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmalardan biri ise berabere sonuçlandı.