 Kasımpaşa kupada tur arıyor - Türkiye Kupası - 23 Ekim 2017 Pazartesi

Kasımpaşa kupada tur arıyor

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında yarın sahasında TFF 2. Lig takımlarından Niğde Belediyespor ile karşılaşacak.

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Türkiye Kupası 23 Ekim 2017, Pazartesi

Güncelleme: 23 Ekim 2017, Pazartesi 10:19

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 17.00'de başlayacak. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece 1 puan alan Kasımpaşa, tek maç eleme usulüyle yapılacak mücadelede Niğde Belediyespor karşısında turu geçmek istiyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geride kalan 9 haftada topladığı 15 puanla 7. sırada bulunan Niğde Belediyespor da rakibini yenerek sürpriz yapmayı hedefliyor.

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