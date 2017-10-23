"Antalyaspor'dan korkmuyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'u konuk edecek Etimesgut Belediyespor'un teknik direktörü Hayati Soydaş, "Kaybedeceğimiz bir şey yok. Korkumuz yok. Kazanırsak, getirisi fazla olacak bir maç." dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden başkent temsilcisinin teknik direktörü Soydaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir rakiple karşılaşacaklarına dikkati çekti. Soydaş, Antalyaspor'un kadrosunda önemli futbolcuların bulunduğuna işaret ederek, kupada gidebilecekleri yere kadar gitmeyi hedeflediklerini söyledi. Karşılaşmanın Süper Lig ekibi için de kolay geçmeyeceğini dile getiren Soydaş, "Antalyaspor, farklı bir ortamda maç oynayacak. 'Onlar için de zorlu bir maç olacak' diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Soydaş, keyif veren bir futbol izlettirmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Süper Lig ekibiyle karşılaşacağız, bunun farkındayız. Karşılaşma televizyondan canlı yayınlanacak. Oyuncularımızın kendilerini Türkiye'ye gösterebilecekleri bir maç. Bu nedenle futbolcularım maça önem verecektir. Oyuncularımın sahada arzulu olacağını düşünüyorum. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Korkumuz yok. Kazanırsak, getirisi fazla olacak bir maç."

Kulüp başkan Hasan Kartal da yaptığı yazılı açıklamada, ligde Keçiörengücü'nü yenerek yakaladıkları çıkışı, kupada da sürdürmek istediklerini belirtti. Kartal, Etimesgut Belediyespor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce gruplara kaldığını hatırlatarak, "Hem lig hem de kupada gidebildiğimiz yere kadar başarıyla gitmek istiyoruz." ifadesini kullandı. Etimesgut Belediyespor, grupta 9. hafta sonunda 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Etimesgut Belediye Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.