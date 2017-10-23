Akhisar’da kupa mesaisi

Yedek ağırlıklı bir kadro ile maça çıkması beklenen Akhisarspor'da sakatlığı süren Olcan Adın maç kadrosunda yer almıyor. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynayan Akhisarspor'un Başkanı Hüseyin Eryüksel, "Her yıl kupa maçlarında en iyisini yapmak için sahaya çıkıyoruz. Geçen sezon çeyrek finale kadar yükseldik. Esas amacımız oynamayan oyuncuların performansını sahada görmek. Bu maksatla yine yarınki maçta da teknik heyetimiz yedek ağırlık bir kadro ile sahada olacaktır ve her sezon olduğu gibi en iyi yere gelene kadar mücadele vereceğiz" dedi. Teknik Direktör Okan Buruk'un, 24Erzincanspor maçına; Fatih Öztürk, Kadir Keleş, Alperen Babacan, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Onur Ayık, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Eray Ataseven, Ioan Hora 11'i ile çıkması bekleniyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları; kale arası ve misafir tribün 10, Maraton Akigo 11, kapalı 15 ve VIP 20 TL olarak belirlendi. Satışların Passolig üzerinden yapılacağı bildirildi.