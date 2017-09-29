KUPADA 4. TUR ŞÖLENİ

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı 3. Tur maçları sona ererken, buradan gelen 46 takımın yanı sıra Süper Lig'de geçen sezon 5 ila 13. Sıralar arasında yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki Antalyaspor, Trabzonspor, TM Akhisarspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, K.Karabükspor, A.Alanyaspor ve Osmanlıspor takımlarıyla birlikte toplam 54 kulübün 5. Tura çıkmak için mücadele edeceği 4. Tur maçları 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.



ZiRAAT Türkiye Kupası'nda 5. turda Beşiktaş, G.Saray, Başakşehir, F.Bahçe ve kupa şampiyonu Konyaspor da kuraya dahil olacak. 5. turdan itibaren kupaya katılacak olan 5 Süper Lig ekibi ile 32 takım çift maç eleme sistemine göre karşı karşıya gelecek ve 16 takım Son 16 turuna adını yazdıracak.



