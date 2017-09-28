 TÜRKİYE KUPASI'NDA 4. TUR MAÇLARI BELLİ OLDU! - Türkiye Kupası - 28 Eylül 2017 Perşembe

TÜRKİYE KUPASI'NDA 4. TUR MAÇLARI BELLİ OLDU!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının tamamlanmasının ardından 4. tur kura çekimi yapılıyor. Müsabakalar 24-25-26 Ekim'de yapılacak.

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Türkiye Kupası 28 Eylül 2017, Perşembe

Güncelleme: 28 Eylül 2017, Perşembe 15:06

TÜRKİYE KUPASI'NDA 4. TUR MAÇLARI BELLİ OLDU!

İşte eşleşmeler...

Anagold24 Erzincanspor - Teletet Mobilya Akhisarspor

Ankara Demirspor - Gazişehir Gaziantepspor

Batman Petrolspor A.Ş. - Denizlispor

Çorum Belediyespor - Trabzonspor

Edirnespor - Aytemiz Alanyaspor

Etimesgut Belediyespor - Antalyaspor A.Ş.

Eyüpspor - Gümüşhanespor

Fethiyespor - Adanaspor A.Ş.

Grandmedical Manisaspor - Hatayspor

Kahramanmaraşspor A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş.

Kars 36 Spor - Altınordu A.Ş.

Keçiörengücü - Kardemir Karabükspor

Demir Grup Sivasspor - Kızılcabölükspor

Konya Anadolu Selçukluspor - Boluspor

Akın Çorap Giresunspor - Menemen Belediyespor

Niğde Belediyespor - Kasımpaşa A.Ş.

Ofspor A.Ş. - Evkur Yeni Malatyaspor

Orhangazi Belediyespor - Şanlıurfaspor

Ottocool Karagümrük - Osmanlıspor

Sarıyer - Adana Demirspor

Elazığspor - Sivas Belediyespor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tire 1922 Spor

Gençlerbirliği - Tuzlaspor A.Ş.

Yeşil Bursa A.Ş. - Kayserispor

Yeni Altındağ Belediyespor - Bursaspor

İstanbulspor - Afjet Afyon

Bucaspor - Amed Sportif

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