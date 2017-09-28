TÜRKİYE KUPASI'NDA 4. TUR MAÇLARI BELLİ OLDU!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının tamamlanmasının ardından 4. tur kura çekimi yapılıyor. Müsabakalar 24-25-26 Ekim'de yapılacak.
Türkiye Kupası 28 Eylül 2017, Perşembe
Güncelleme: 28 Eylül 2017, Perşembe 15:06
İşte eşleşmeler...
Anagold24 Erzincanspor - Teletet Mobilya Akhisarspor
Ankara Demirspor - Gazişehir Gaziantepspor
Batman Petrolspor A.Ş. - Denizlispor
Çorum Belediyespor - Trabzonspor
Edirnespor - Aytemiz Alanyaspor
Etimesgut Belediyespor - Antalyaspor A.Ş.
Eyüpspor - Gümüşhanespor
Fethiyespor - Adanaspor A.Ş.
Grandmedical Manisaspor - Hatayspor
Kahramanmaraşspor A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş.
Kars 36 Spor - Altınordu A.Ş.
Keçiörengücü - Kardemir Karabükspor
Demir Grup Sivasspor - Kızılcabölükspor
Konya Anadolu Selçukluspor - Boluspor
Akın Çorap Giresunspor - Menemen Belediyespor
Niğde Belediyespor - Kasımpaşa A.Ş.
Ofspor A.Ş. - Evkur Yeni Malatyaspor
Orhangazi Belediyespor - Şanlıurfaspor
Ottocool Karagümrük - Osmanlıspor
Sarıyer - Adana Demirspor
Elazığspor - Sivas Belediyespor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tire 1922 Spor
Gençlerbirliği - Tuzlaspor A.Ş.
Yeşil Bursa A.Ş. - Kayserispor
Yeni Altındağ Belediyespor - Bursaspor
İstanbulspor - Afjet Afyon
Bucaspor - Amed Sportif
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