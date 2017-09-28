 TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU! - Türkiye Kupası - 28 Eylül 2017 Perşembe

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının tamamlanmasının ardından 4. tur kura çekimi yapılıyor. Müsabakalar 24-25-26 Ekim'de yapılacak.

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Türkiye Kupası 28 Eylül 2017, Perşembe

Güncelleme: 28 Eylül 2017, Perşembe 15:06

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.

24-25-26 Ekim'de oynanacak ve tek maç şeklinde olacak Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları şu şekilde:

Fethiyespor - Adanaspor

Grandmedical Manisaspor - Hatayspor

Kardemir Karabükspor - Keçiörengücü

Bucaspor - Amed Sportif

Kasımpaşa - Niğde Belediyespor

Sarıyer - Adana Demirspor

Osmanlıspor - Ottocool Karagümrükspor

Eyüpspor - Gümüşhanespor

Teleset Mobilya Akhisarspor - 24Erzincanspor

Batman Petrol - Denizlispor

Gazişehir Gaziantep - Ankara Demirspor

Yeni Altındağ Belediyespor - Bursaspor

Akın Çorap Giresunspor - Menemen Belediyespor

Kahramanmaraşspor - Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği - Tuzlaspor

Konya Anadolu Selçukspor - Boluspor

Aytemiz Alanyaspor - Edirnespor

Etimesgut Belediyespor - Antalyaspor

Sivasspor - Kızılcabölükspor

Çorum Belediyespor - Trabzonspor

Altınordu - Kars 36 Spor

Ofspor - Yeni Malatyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tire 1922 Spor

Yeşil Bursa - Kayserispor

İstanbulspor - Afjet Afyonspor

Orhangazi Belediyespor - Şanlıurfaspor

Elazığspor - Sivas Belediye Spor


Ziraat Türkiye Kupası'nda 24, 25 ve 26 Ekim 2017'de tarihlerinde oynanacak 4. tur maçlarında, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig'de geçen sezon sonunda oluşan puan sıralamasında 5 ila 13. sıralar arasında yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaların normal süresinin berabere bitmesi halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takımlar seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Müsabakalarını kazanan 27 takım 5. Eleme Turuna katılmaya hak kazanacak.

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bjkli bjkli

şöyle güzel bir 4lü final olsa çift maçlı sistemdende izlesek ne güzel olur ya

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evet0
hayır0
cevapla 28.09.2017 17:42
TS TS

İNŞALLAH ÇORUM YENER

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evet1
hayır1
cevapla 28.09.2017 17:18
hayri uygun hayri uygun

trabzona bak kaçinci lige düşmuşşşş yaziklar olsun ....ah ersun ah yatacak yerın varmı acaba

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evet4
hayır0
cevapla 28.09.2017 17:11
mahmut uslu cocuk mahmut uslu cocuk

kupa fenerbahcenin olacak bu sene. sut kupasi. taraftarlini aldatmaya sebeb olsun

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evet6
hayır3
cevapla 28.09.2017 17:00
TARAFTAR TARAFTAR

Çorum Belediyespora şimdiden başarılar.

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evet5
hayır2
cevapla 28.09.2017 16:40
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