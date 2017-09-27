 Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yarın - Türkiye Kupası - 27 Eylül 2017 Çarşamba

Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yarın

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

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Türkiye Kupası 27 Eylül 2017, Çarşamba

Güncelleme: 27 Eylül 2017, Çarşamba 11:31

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

Kupada, 3. tur müsabakaları sonucu tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig'de geçen sezon sonunda oluşan puan tablosunda 5 ila 13. sıralarda yer alan, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 ekip olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Müsabakalarını kazanan 27 takım 5. eleme turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

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