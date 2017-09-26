KUPADA 4. TUR ŞÖLENİ
Turkuvaz Medya’nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kura çekimi Perşembe günü yapılacak. Bu turda katılacak Antalya, Trabzon, Akhisar, G.Birliği, Kasımpaşa, Karabük, Alanya ve Osmanlıspor ile heyecan daha da artacak
Türkiye Kupası 26 Eylül 2017, Salı
Güncelleme: 26 Eylül 2017, Salı 00:07
Ziraat Türkiye Kupası 4. turu kura çekimi, Perşembe günü gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak kura çekimine, 3. turu geçen 46 takımın yanı sıra Süper Lig'de geçen sezon 5 ila 13. sıralar arasında yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu A. Konyaspor haricindeki Antalyaspor, Trabzonspor, TM Akhisar, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, K. Karabükspor, A. Alanyaspor ve Osmanlıspor takımlarıyla birlikte toplam 54 takım katılacak.
24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçları kazanan 27 takım 5. tura adını yazdıracak.
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