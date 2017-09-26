KUPADA 4. TUR ŞÖLENİ

Turkuvaz Medya’nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kura çekimi Perşembe günü yapılacak. Bu turda katılacak Antalya, Trabzon, Akhisar, G.Birliği, Kasımpaşa, Karabük, Alanya ve Osmanlıspor ile heyecan daha da artacak