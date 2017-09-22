ZTK'da 3. tur maçları sona erdi

YİĞİDO ŞOV 'DAN

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor, evinde Bugsaş'ı 3-0 yenerek sürpriz fırsatı vermedi. Maçta ilk dakikadan itibaren 2. Lig Beyaz Grup'tan rakibine üstünlüğünü kabul ettiren kırmızı-beyazlılar, aradığı golü ilk yarının uzatma dakikalarında buldu. Yeni transfer 28 yaşındaki Rus stoper Dyakov, 45+2'de kazanılan serbest vuruşta, yaklaşık 30 metreden müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

KARŞILIKLI DİREKLER

İKİNCİ yarıda Yiğido'yu rahatlatan gol fazla gecikmedi. 50'de soldan ceza sahasına giren Cem'in şutunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu: 2-0. Bugsaş'ta 66'da İskender'in şutu yan direkten döndü. Sivas'ta da 82'de Ergin'in vuruşu yan direkte patladı. Maçta sonucu belirleyip 4. turu müjdeleyen isim ise 85'te Auremir'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan ve ağları sarsan Mert Hakan oldu: 3-0.

ÜMRANIYE'YE KIZILCABÖLÜK SOKU

Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sürpriz de Denizli'den geldi. 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Denizli'nin takımı Kızılcabölük, TFF 1. Lig'in flas ekiplerinden Ümraniye'yi 2-1 yenerek kupadan eledi. Sarı-kırmızılıları zafere 5'te Gökhan ve 82'de Ali ulastırırken, Istanbul temsilcisinin tek golü 24'te Drole'dan geldi. Öte yandan kırmızı-beyazlılarda Oguz 23'te kırmızı kart gördü.

KUPABEYİ AFYONSPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan maçta, 1971-72 ve 1980- 81 sezonlarında kupayı kazanan Ankaragücü, A.Afyonspor'a 2-0 yenilerek 3. turda veda etti. 2. Lig Kırmızı Grup takımı olan bordobeyazlılar, 24 yaşındaki golcüsü Aykut'un 38 ve 74. dakikalarda attığı gollerle TFF 1. Lig'de yer alan rakibini eli boş gönderdi.

ALTINORDU'NUN GENÇ ORDUSU

Ziraat Türkiye Kupası'nda yedek agırlıklı kadrosuyla Sultanbeyli'yi 1-0 yenerek 4. tura çıkan Altınordu'da gençler geçer not aldı. Kırmızı-lacivertlilerin 17 kisilik kadrosunun tamamı altyapı patentli isimlerden olusurken, 17 yasındaki orta saha Berkay ve 19 yasındaki forvet Onur ilk kez profesyonel bir maçta görev almanın heyecanını yasadı.

ESKİŞEHİR DAĞILDI!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor, A Spor'dan yayınlanan maçta 3. Lig 2. Grup takımı Erzincanspor'a uzatmalarda 4-2 yenilerek kupaya veda etti. TFF 1. Lig'de kötü günler geçiren ve 3 puanı silinen, maç öncesi Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da A Spor'daki istifası sonrası şok olan kırmızı-siyahlılar, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada renktaşına 4-2 yenildi. Erzincan; 3'te Erdi, 51'de Aybars, 110'da Murat, 120+4'te Fatih'le zafere ulaşırken, Es-Es'te 5'te Uğur ve 17'de Semih'in golleri yetmedi.

FETHİYE SÜPER LİG İSTİYOR

Nazilli'yi 2-0 yenerek kupanın dısına iten Fethiyespor'da büyük sevinç yasanırken, Baskan Mustafa Ferizcan, 4. Turda Süper Lig takımı istiyor. Ferizcan, "Güçlü bir Süper Lig takımı istiyoruz. Kupada gidebildigimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye konustu.

EYÜP'E TAKILDILAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Eyüpspor, evinde Beyaz Grup temsilcisi Sakaryaspor'u agırladı. Bayrampasa Çetin Emeç Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Eyüp; Kubilay Akyüz'ün 24. dakikada attıgı golle 1-0 önde kapadı. Istanbul ekibi, 2. yarının hemen basında 46. dakikada Mert Sinan ile farkı ikiye çıkardı. Farkı indirmek için bastıran yesilsiyahlılar, 74'te Coskun'la umutlandı. Ancak kalan sürede skor degismedi ve Eyüp 4. tura adını yazdırdı.