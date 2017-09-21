 ZTK'da 3. tur maçları sona erdi - Türkiye Kupası - 21 Eylül 2017 Perşembe

ZTK'da 3. tur maçları sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3.tur mücadelesi oynanan 6 maçla tamamlandı. İşte sonuçlar

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Türkiye Kupası 21 Eylül 2017, Perşembe

Güncelleme: 21 Eylül 2017, Perşembe 21:38

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da günün maçları tamamlandı.

Gün sonunda 24 Erzincanspor, Eyüpspor, Kızılcabölükspor, Demir Grup Sivasspor, AFJET Afyonspor ve Çaykur Rizespor tur atladı.

Günün sonuçları şu şekilde:

24 Erzincanspor - Eskişehirspor: 4-2
Eyüpspor - Sakaryaspor: 2-1
Kızılcabölükspor - Ümraniyespor: 2-1
Demir Grup Sivasspor - BUGSAŞ Spor: 3-0
AFJET Afyonspor - MKE Ankaragücü: 2-0
Çaykur Rizespor - Nevşehirspor Gençlik: 3-0

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