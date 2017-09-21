ZTK'da 3. tur maçları sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3.tur mücadelesi oynanan 6 maçla tamamlandı. İşte sonuçlar
Türkiye Kupası 21 Eylül 2017, Perşembe
Güncelleme: 21 Eylül 2017, Perşembe 21:38
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da günün maçları tamamlandı.
Gün sonunda 24 Erzincanspor, Eyüpspor, Kızılcabölükspor, Demir Grup Sivasspor, AFJET Afyonspor ve Çaykur Rizespor tur atladı.
Günün sonuçları şu şekilde:
24 Erzincanspor - Eskişehirspor: 4-2
Eyüpspor - Sakaryaspor: 2-1
Kızılcabölükspor - Ümraniyespor: 2-1
Demir Grup Sivasspor - BUGSAŞ Spor: 3-0
AFJET Afyonspor - MKE Ankaragücü: 2-0
Çaykur Rizespor - Nevşehirspor Gençlik: 3-0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Ankaragücü'nden erken veda!
-
Sivasspor, Bugsaş'ı rahat geç...
-
10 kişi kalan Ümraniyespor, Kızılcabölük'e...
-
24 Erzincanspor turladı