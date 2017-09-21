Sivasspor, Bugsaş'ı rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Sivasspor, Bugsaşspor'u 3-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Spor Toto Süper Lig takımı Sivasspor, 2. Lig temsilcisi Bugsaşspor'u konuk etti. Yiğidolar, rakibini 3-0 mağlup etti ve kupada tur atladı.

Sivasspor'un Rus stoperi Vitali Djakov, 45. dakikada attığı nefis frikik golüyle maça damgasını vurdu.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Sivasspor: 1 - Bugsaşspor: 0 (Vitali Djakov)

Sivasspor: 2 - Bugsaşspor: 0 (Cem Özdemir)

Sivasspor: 3 - Bugsaşspor: 0 (Mert Hakan Yandaş)



MAÇTAN DAKİKALAR



25. dakikada sağ kanattan ceza sahasında giren Auremir'in pasında Ergin'in şutunu kaleci Osman iki hamlede kontrol etti.



40. dakikada Galip'in ceza sahasında dışında sert vuruşunu kaleci Osman direğin dibinden kurtardı.



45+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Djakov uzak mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



50. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cem'in şutunda top filelere gitti. 2-0



66. dakikada ceza sahasına giren İskender'in şutu yan direğe çarparak auta gitti.



82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ergin'in şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.



85. dakikada Auremir'in ara pasında kaleciyle karşıya kalan Mert Hakan yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Uygar Bebek xx, Candaş Elbil xx



Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Hakan xx, Dyakov xxx, İbrahim xx, Elderson xx, Cem xxx (Rıdvan dk. 70 x), Galip xx (Mert Hakan dk. 83 ?), Hakan xx, Auremir xx, Serhat xxx (Ömerhan dk. 75 x), Ergin xx



Buğsaşspor: Osman x, Ömer x, Raşit x, Arif x (İskender dk. 58 x), Mahmut x, Harun x (Selman dk. 70 x) Eyüp x, Emre Torun x (Bora dk. 81 x), Gürkan xx, Mehmet x, Mustafa x



Goller: Djakov (dk. 45+2), Cem (dk. 50), Mert Hakan (dk. 85) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: İbrahim (Demir Grup Sivasspor), Emre Torun, Arif (Buğsaşspor )