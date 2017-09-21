 Lide Giresun tam gaz - Türkiye Kupası - 21 Eylül 2017 Perşembe

Lide Giresun tam gaz

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Türkiye Kupası 21 Eylül 2017, Perşembe

Güncelleme: 21 Eylül 2017, Perşembe 00:55

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan maçta TFF 1. Lig lideri Giresunspor, 3. Lig 3. Grup'tan Cizrespor'u son 12 dakikada bulduğu gollerle 3-1 yenerek 4. tura adını yazdırdı. Çotanak, 35'te Carioca, 78'de Çağlar ve 90'da penaltıdan Sinan'ın golleriyle zafere ulaştı. Cizre'nin tek sayısı ise 56'da Mehmet Batuhan'dan geldi.

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