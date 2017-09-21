İnegöl'de tango
Ligde kötü günler geçiren Malatyaspor, A Spor’dan yayınlanan maçta 2. Lig’den İnegöl’ü Arjantinli golcü Dening’in golleriyle geçti, 4. tura adını yazdırdı
Türkiye Kupası 21 Eylül 2017, Perşembe
Güncelleme: 21 Eylül 2017, Perşembe 01:00
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Süper Lig'in yeni ekibi Y.Malatyaspor, A Spor'dan yayınlanan maçta 2. Lig Kırmızı Grup takımı İnegölspor'u deplasmanda 2-0 yenerek 4. tura yükseldi. Bursa temsilcisi, yedek ağırlıklı bir kadroyla karşılaşmaya çıkan güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi. Sarı-kırmızılılar 45 ve 72. dakikalarda yeni transferi Arjantinli golcü Dening'le sonuca gitti. 29 yaşındaki santrfor, ligde 5 maçta oynarken, geçen hafta 4-2 yenildikleri Bursaspor maçında gol siftahı yapmıştı.
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