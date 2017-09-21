4x4'lük Bursaspor
Türkiye Kupası 21 Eylül 2017, Perşembe
Güncelleme: 21 Eylül 2017, Perşembe 01:04
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan maçta Bursaspor 3. Lig 3. Grup temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'nu farklı yendi: 4-0. Maça hızlı başlayan ev sahibi Bursaspor 3. dakikada Deniz, 5. dakikada Jorquera'nın golleriyle 2-0'ı buldu. Deniz 57'de farkı üçe çıkardı. 80'de oyuna giren Sinan Bakış 88'de maça noktayı koydu: 4-0.
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