 4x4'lük Bursaspor - Türkiye Kupası - 21 Eylül 2017 Perşembe

4x4'lük Bursaspor

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Türkiye Kupası 21 Eylül 2017, Perşembe

Güncelleme: 21 Eylül 2017, Perşembe 01:04

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan maçta Bursaspor 3. Lig 3. Grup temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'nu farklı yendi: 4-0. Maça hızlı başlayan ev sahibi Bursaspor 3. dakikada Deniz, 5. dakikada Jorquera'nın golleriyle 2-0'ı buldu. Deniz 57'de farkı üçe çıkardı. 80'de oyuna giren Sinan Bakış 88'de maça noktayı koydu: 4-0.

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