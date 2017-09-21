4. tura son 6 bilet

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye ile buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı 2. turun ardından bugün oynanacak 6 müthiş karşılaşmayla 3. tur tamamlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda bugün 5 mücadele A Spor'dan HD kalitesinde, şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.







