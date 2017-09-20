ZTK'da 25 takım 4. tura yükseldi!
Ziraat Türkiye Kupası 3. turda bugün 25 karşılaşma oynandı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe ve Bursaspor'unda yer aldığı karşılaşmalarda Bursaspor adını 4. tura yazdırırken, İzmir temsilcisi Göztepe Batman Petrolspor'a 3-1 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupasına veda etti. İşte günün sonuçları ve programlar...
Türkiye Kupası 20 Eylül 2017, Çarşamba
Güncelleme: 20 Eylül 2017, Çarşamba 16:56
Ziraat Türkiye Kupası'nın programı ve maçların skorları şöyle:
19 Eylül Salı
Anadolu Bağcılar-Konya Anadolu Selçukspor: 0-1
Tokatspor-Kahramanmaraşspor: 0-1
Şanlıurfaspor-Pazarspor: 1-1 (4-2 penaltılarla)
Diyarbekirspor-İstanbulspor: 0-1
Payasspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-3
Bandırmaspor-Çorum Belediyespor: 0-1
Menemen Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 4-2
Muğlaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1 (2-3 penaltılarla)
SBS İnşaat Kırklarelispor-Niğde Belediyespor: 1-3
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gazişehir Gaziantep: 2-3
Van Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor: 0-1
Balıkesir Baltok-Kars 36 Spor: 1-1 (5-6 penaltılarla)
Boluspor-Sinopspor: 3-0
Mersin İdmanyurdu-Orhangazi Belediyespor: 3-5
Kemerspor 2003-Sivas Belediyespor: 0-1
20 Eylül Çarşamba:
İnegölspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-2
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Gümüşhanespor: (4-4) (3-4 penaltılarla)
Batman Petrolspor-Göztepe: 3-1
Sancaktepe Belediyespor-Elazığspor: 2-4
Erzin Belediyespor-Fatih Karagümrük: 1-2
Hatayspor-Ergene Velimeşespor: 1-0
Kozan Belediyespor-Adanaspor: 1-3
Hacettepe-Yeni Altındağ Belediyespor: 1-2
Keçieröngücü-Silivrispor: 3-1
Kastamonuspor 1966-Ofspor: 1-3
Denizlispor-Düzcespor: 1-0
Tuzlaspor-Zonguldak Kömürspor; 1-0
Bergama Belediyespor-Sarıyer: 0-2
Yeşil Bursa-Karşıyaka: 3-1
Kocaeli Birlikspor-Edirnespor: 2-2 (3-5 penaltılarla)
Akın Çorap Giresunspor-Cizrespor 3-1
Altay-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: 0-0 (6-7 penaltılarla)
Altınordu-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0
Bucaspor-Pendikspor: 2-0
Adana Demirspor-Bayrampaşa :3-0
Gaziantepspor-Tire:1922 0-3
Manisaspor-Arsinspor: 4-1
Samsunspor-Ankara Demirspor: 3-3 (4-6 Penaltılar)
Fethiyespor-Nazilli Belediyespor: 2-0
Bursaspor-Tarsus İdmanyurdu: 4-0
21 Eylül Perşembe:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Eskişehirspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Stat açıklanmadı)
15.00 Kızılcabölükspor-Ümraniyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
16.00 Demir Grup Sivasspor-BUGSAŞ Spor (Yeni 4 Eylül)
17.30 Afjet Afyonspor-MKE Ankaragücü (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
19.30 Çaykur Rizespor-Nevşehirspor Gençlik (Çaykur Didi)
süper lig takımı olan göztepe mi bu ?cevapla 20.09.2017 17:26
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