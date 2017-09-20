ZTK'da 25 takım 4. tura yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turda bugün 25 karşılaşma oynandı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe ve Bursaspor'unda yer aldığı karşılaşmalarda Bursaspor adını 4. tura yazdırırken, İzmir temsilcisi Göztepe Batman Petrolspor'a 3-1 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupasına veda etti. İşte günün sonuçları ve programlar...