ZTK'da 15 takım üst tura yükseldi

4. TUR GYAN'DAN;

Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, A Spor'dan yayınlanan çok zorlandıkları maçta, 3. Lig 2. Grup takımı Van BBSK'yi Ganalı forveti Asamoah Gyan'ın golüyle yenerek, 4. tura yükselmesini bildi. Süper Lig'de son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Kayseri, yükselen ivmesini kupada da sürdürmeyi başardı.

Daha çok ligde şans bulamayan veya sakatlıktan yeni dönen isimlerin oynadığı Kayserispor, maçın başından itibaren rakibine ağırlığını hissettirmeyi bildi. Henüz 12. dakikada sakatlığını yeni yeni atlatan Kayseri'nin yıldız ismi Gyan, kaleciyle karşı karşıya affetmedi. İlk yarıyı bu golle üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda ise ecel terleri döktü. Etkili ataklar yapan Van'ın karşısına kaleci Muammer çıktı. Başarılı kurtarışlarıyla sürprize izin vermedi ve Kayserispor, Van'dan turla döndü.

İSTANBULSPOR 90+2'DE TURLADI

Kupada A Spor'dan yayınlanan maçta TFF 1. Lig'in yeni takımı İstanbulspor, 3. Lig 2. Grup lideri Diyarbekir'i deplasmanda son dakikada devirdi. Sarı-siyahlılar, 90+2'de İbrahim'in ortasında Bougouhi'nin topu düzeltip filelere göndermesiyle 4. tura adını yazdırdı. Yeni transfer 25 yaşındaki Fildişi Sahilli santrfor, ilk maçında golle tanışmayı bildi.

MENEMEN 4 GOLLE DARICA'YI GEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci Lig Kırmızı Grup lideri Menemen Belediye, 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Darıca Gençlerbirliği'ni 4-2 yenerek turladı. Sarı-lacivertliler, Tayfun'un kendi kalesine attığı golle yenik duruma düştüğü maçta, 40'ta Uğur, 51'de Hakkı, 58'de Cihan ve 86'da Hasan'la zafere ulaştı. Darıca'da Özer 84'te sadece tabelayı değiştirdi.

GAZİŞEHİR'E 'CAN' VERDİ

A Spor'daki maçta TFF 1. Lig'den Gazişehir, 2. Lig ekib i Bodrum'u uzatmalarda Özgür Can'ın golüyle geçti. Bodrum'da Abdullah'ın frikik golü görülmeye değerdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, çok zorlandığı karşılaşmada, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Bodrumspor'u 3-2 yenip tur atladı. Gazişehir'in yıldızı transferi F.Bahçeli eski santrfor Webo, 9'da kafayla gol perdesini açtı. Özgür Can'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı 17'de yine aynı oyuncu kaleciye nişanladı. Tecrübeli golcü 21'de ise ağları havalandırıp kendisini affettirdi. Bodrum 51'de Celal'la umutlandı. 82'de Abdullah ceza sahası önünde kazanılan frikikte klas bir vuruşla eşitliği sağladı. Uzatmalara giden müthiş karşılaşmada son sözü 98'de maçın yıldızı Özgür Can söyledi ve takımını 4 tura taşıdı.

TOKAT'A MARAŞ USULÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan maçta iki 2. Lig ekibi 4. tur için kozlarını palaştı. Beyaz Grup'tan K.Maraş, Kırmızı Grup'tan Tokatspor'u, normal süresi golsüz sona eren karşılaşmada uzatmalarda ev sahibinin kendi kalesine attığı golle devirdi. Ramazan'ın 101'de sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada Tokatspor savunmasında altı pasta bulunan Hasan'ın ters vuruşu ağlarla buluştu.