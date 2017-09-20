Göztepe'ye Batman Petrolspor şoku!
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Batman Petrolspor, Göztepe'yi 3-1 yenerek eledi.
Türkiye Kupası 20 Eylül 2017, Çarşamba
Güncelleme: 20 Eylül 2017, Çarşamba 16:56
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