Göztepe'ye Batman Petrolspor şoku!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 3. Lig takımı Batman Petrolspor, Süper Lig temsilcisi Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen maçtan 3-1 galip ayrıldı ve kupada sürpriz bir sonuca imza attı.



