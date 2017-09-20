 Göztepe'ye Batman Petrolspor şoku! - Türkiye Kupası - 20 Eylül 2017 Çarşamba

Göztepe'ye Batman Petrolspor şoku!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Batman Petrolspor, Göztepe'yi 3-1 yenerek eledi.

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Türkiye Kupası 20 Eylül 2017, Çarşamba

Güncelleme: 20 Eylül 2017, Çarşamba 16:56

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 3. Lig takımı Batman Petrolspor, Süper Lig temsilcisi Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen maçtan 3-1 galip ayrıldı ve kupada sürpriz bir sonuca imza attı.

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