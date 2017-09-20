A Spor'da şova devam
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 3. tur bugünkü 25 maçla devam edecek. A Spor nefes kesecek kar şılaşmalar dan 7’sİNİ HD kalit esiyle canlı yayınlayacak
Türkiye Kupası 20 Eylül 2017, Çarşamba
Güncelleme: 20 Eylül 2017, Çarşamba 02:24
Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye ile buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı 2. turun ardından bu kez 92 takım, 4. tura adını yazdırmak için sahaya çıkacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalardan bugün de 7'si A Spor'dan HD kalitesinde, şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
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