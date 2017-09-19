Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadeleleri bugün başladı.
Türkiye Kupası 19 Eylül 2017, Salı
Güncelleme: 19 Eylül 2017, Salı 16:09
Günün ilk maçında Kahramanmaraşspor, konuk olduğu Tokatspor'u uzatma dakikalarında Hasan Erbey'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi ve tur atlayan taraf oldu.
Konya Anadolu Selçukspor, Anadolu Bağcılar'ı deplasmanda Ali Yaşar'ın 90. dakikada attığı golle 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
İstanbulspor, Diyarbekirspor'u deplasmanda 90. dakikada Jean-Jacques Bougouhi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti ve turu geçen taraf oldu.
Şanlıurfaspor, Pazarspor'u normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren zorlu mücadelede penaltı atışları sonucu rakibini 5-3 mağlup etti ve bir üst tura yükselen ekip olmayı başardı.
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