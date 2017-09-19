Kupada 3. tur şöleni
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı 15 maçla bugün başlıyor. A Spor, nefes kesecek kar şılaşmalardan 18’ini HD kalitesiyle canlı yayınlayacak.
Türkiye Kupası 19 Eylül 2017, Salı
Güncelleme: 19 Eylül 2017, Pazartesi 23:27
TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye ile buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı 2. turun ardından bu kez 92 takım, 4. tura adını yazdırmak için sahaya çıkacak. Bugün, yarın ve perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalardan 18'i A Spor'dan canlı yayınlanacak. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
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