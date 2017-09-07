Şölende 3.perde başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi bugün yapılacak. Hasan Doğan Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak kuraya federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak

2. tur müsabakalarında rakiplerini eleyen 33 takım ile Süper Lig'den 5, TFF 1. Lig'den 18, TFF 2. Lig'den de 36 olmak üzere toplam 92 ekip, 3. turda yer alacak

Tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı bu turda maçlar yine A Spor ekranlarından yayınlanacak