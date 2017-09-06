Üçüncü tur kura heyecanı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 3. Tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. Kuraya, 2. turda rakiplerini eleyen 33 takımın yanı sıra Süper Lig'den 5, TFF 1. Lig'den 18 ve TFF 2. Lig'den 36 olmak üzere toplam 92 ekip katılacak. 46 takım geçen sezonki lig sıralamasına göre seri başı olacak ve müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre küçük numarayı çeken takımın sahasında oynanacak.



