 Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi 7 Eylül'de - Türkiye Kupası - 5 Eylül 2017 Salı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi 7 Eylül'de

Ziraat Türkye Kupası'nda 3 tur eşleşmeleri 7 Eylül Perşembe günü belli oluyor

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Türkiye Kupası 05 Eylül 2017, Salı

Güncelleme: 05 Eylül 2017, Salı 20:26

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi, 7 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekiminin saat 15.00'te başlayacağı bildirildi.

Kuraya, 2. tur müsabakaları sonucunda rakiplerini eleyen 33 takımın yanı sıra Süper Lig'den 5, TFF 1. Lig'den 18 ve TFF 2. Lig'den 36 olmak üzere toplam 92 ekip katılacak.

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