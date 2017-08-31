Üçüncü tura son bilet
Türkiye Kupası 31 Ağustos 2017, Perşembe
Güncelleme: 31 Ağustos 2017, Perşembe 00:35
Turkuvaz Medya'nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur vizesini alacak son takım bugün belli oluyor. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Trabzon temsilcisi Baysal İnşaat Düzyurtspor, saat 14.00'te Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Artvin Hopaspor'u konuk edecek. Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Egemen Artun yönetecek.
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