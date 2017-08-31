Trabzon derbisinde penaltılarla Arsin’in

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi Trabzon derbisine sahne oldu. 3. Lig 2 Grup'ta yer alan 1461 Trabzonspor ile yine Trabzon temsilcisi 3. Lig 3. Grup ekibi Arsinspor, kozlarını Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda paylaştı. Normal süresi ve uzatmaları golsüz sona eren karşılaşmada 3. tura yükselecek takımı penaltı atışları belirledi. Deplasmanda mücadele eden Arsinspor, penaltılarda ev sahibi 1461 Trabzon'a 5-4 üstünlük sağlayıp 3. tura adını yazdırdı.