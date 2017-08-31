Kocaeli kaleyi şaşırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Ligde mücadele eden Düzcespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Son derece çekişmeli geçen maçın 41. dakikasında Düzcespor, Fatih Adıgüzel'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda beraberlik için bastıran yeşil-siyahlılar, özellikle son dakikalarda rakip kalede büyük baskı kurmasına rağmen sonuç alamadı. Düzce, kupada 3. tura adını yazdıran takım oldu. Geçen sezon 3. Lig play-off finalinde Altay'a yenilerek 2. Lig'e çıkamayan Kocaelispor, bu sezon ligin ilk haftasında deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor ile 1-1 berabere kalmıştı.



OFSPOR:2 YOMRASPOR:1

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon ilinin iki takımını karşı karşıya getiren mücadelede Ofspor'la Yomraspor kozlarını paylaştı. 3. Lig 1 Grup'ta yer alan iki ekibin kapışmasında gülen taraf 2-1'lik sonuçla ev sahibi Ofspor oldu. Sürmene Stadı'nda oynanan karşılaşmada 39'da Canberk ve 41'de Talha 2. Tur zaferini getirirken, Yomra'nın golünü 79'da Zafer ağlara gönderdi.



BAYBURT Ö.İ.:1 PAZARSPOR:2

Kupada iki 3. Lig takımı 3. tur için kapıştı. Bayburtspor Grup Özel İdare, evinde Rize'nin ilçe takımı Pazarspor'u konuk etti. 3. Lig 1. Grup takımı Bayburt, 2. Grup ekibi Pazar'a 2-1 yenildi. Pazar, 4'te Sinan ve 32'de Emre'yle 2-0'ı yakaladı. Pazar'da Altan 76'da kırmızı kart gördü. Bayburt, 79'da Oğuzhan'la farkı bire indirdi ancak kalan sürede skoru değiştiremedi ve Pazar 3. tura çıktı.



CİZRESPOR: 1 YÜKSEKOVA BLD: 0

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig 3. Grup temsilcisi Cizrespor, Bölgesel Amatör Lig takımı Yüksekova Belediyespor'u konuk etti. Ev sahibi Cizrespor, 50. dakikada Abdulcelil'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ancak Yüksekova, ev sahibinin 1 kişi eksik kalmasını değerlendiremedi. Cizre, amatör rakibinin sürpriz yapmasına izin vermedi ve 90'da Şamil'in golüyle 3. tur vizesini aldı.



SİİRT Ö.İ.: 1 B. PETROL: 2

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig 1. Grup takımı Batman Petrolspor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Siirt İl Özel İdare karşısında sürprize izin vermedi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede, 5. dakikada Sinan'ın golüyle ev sahibi karşısında yenik duruma düşen Batman, son 15 dakikada sonuca gitti. Kırmızı-beyazlılar, 72. dakikada Reha ve 75. dakikada Samed'in golleriyle 3. tur biletini kaptı.



YOZGAT 1959:0 ÇORUM BLD:2

Ziraat Türkiye Kupası'nda bir 3. Lig takımı daha sürprize izin vermedi. 3. Lig 3. Grup temsilcisi Çorum Belediyespor, BAL ekibi Yozgatspor karşısında zorlanmadı. Kırmızı- siyahlılar, her iki yarıda attığı gollerle Yozgat deplasmanında sonuca gitmeyi başardı. Çorum Belediyespor, 6. dakikada Abuzer ve 47. dakikada Salim'in golleriyle 3. tura adını yazdırmasını bildi.



K.ERCİYESSPOR: 0 NEVŞEHİRSPOR: 4

Bir zamanlar Süper Lig'de boy gösteren, sonrasında yaşadığı krizler sonucu üst üste küme düşme acısını yaşayan Kayseri Erciyesspor, Ziraat Türkiye Kupası'na da 2. turda veda etti. 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Mavi-siyahlılar, Bölgesel Amatör Lig ekibi Nevşehirspor'a evinde 4-0'lık sonuçla yenildi. Kırmızıbeyazlıların golleri 33'te Chibuzor, 70'te Ahmet, 78'de Kaho ve 80'de Hakan'dan geldi.



A. BAĞCILAR: 2 ÇATALCASPOR: 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki üçüncü lig takımı kozlarını paylaştı. 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Anadolu Bağcılar, 3. Lig 1. Grup'tan Çatalcaspor'u konuk etti. Çatalcaspor, 35'te Onur'un golüyle öne geçti. Bağcılar, 45+2 ve 53'te Berk'in penaltı golleriyle skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibinde Abdulsamet 62. dakikada kırmızı kart gördü. Çatalca 10 kişi kalan rakibi karşısında skoru değiştiremedi ve bağcılar 3. tura yükseldi.



PAYASSPOR: 1 KIRIKHANSPOR: 0

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki üçüncü lig ve Hatay temsilcisinin kapışmasında gülen taraf ev sahibi Payasspor oldu. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Payasspor, 2. Grup takımı Kırıkhan'ı 1-0'lık sonuçla geçti. Mavi-beyazlılar, ilk yarıda turu getiren skoru elde etmeyi başardı. Payas, 32. dakikada Arif'in attığı golle kupada 3. tura adını yazdırmasını bildi.