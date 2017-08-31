Birlik İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor: 4-3
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekiplerinden Birlik İnşaat Düzyurtspor, Türkiye Kupası 2’nci Tur karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Bölgesel Amatör Lig ekibi Artvin Hopaspor’u 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Türkiye Kupası 31 Ağustos 2017, Perşembe
Güncelleme: 31 Ağustos 2017, Perşembe 16:17
Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 36'da penaltıdan Erdinç, 45 ve 90+1'de Mustafa, 73'üncü dakikada penaltıdan Nurullah kaydederken, konuk ekibin golleri ise 22'nci dakikada Oğuzhan, 80'inci dakikada Priestley ve 90+3'üncü dakikada Fatih'ten geldi.
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Egemen Artun, Mesut Hakalmaz, Sezgin Şahbaz
GOLLER: Dk.36 (penaltı) Erdinç, Dk.45, Dk.90+1 Mustafa, Dk.73 (penaltı) Nurullah (Birlik İnşaat Düzyurtspor), Dk.22 Oğuzhan, Dk.80 Priestley, 90+3 Fatih (Artvin Hopaspor)
SARI KARTLAR: Ali Kemal, Mustafa (Birlik İnşaat Düzyurtspor), Can (Artvin Hopaspor)
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