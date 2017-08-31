Birlik İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor: 4-3

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekiplerinden Birlik İnşaat Düzyurtspor, Türkiye Kupası 2’nci Tur karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Bölgesel Amatör Lig ekibi Artvin Hopaspor’u 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.