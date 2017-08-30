Futbolcunun dili boğazına kaçtı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon'un konuk ettiği TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Arsinspor'a penaltı atışlarıyla mağlup oldu. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Arsinspor seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve bir üst tura yükseldi.

ARSİNSPORLU EMRAH'IN DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Karşılaşmanın 95'inci dakikasında Arsinspor'da Emrah Şahinçiftçi, 1461 Trabzon'dan Rasimcan ile kafa topu mücadelesinde çarpıştı. Dili boğazına kaçan Emrah'a ilk müdahaleyi takım arkadaşı Özgür yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerinin de müdahalesiyle kendine gelen oyuncu, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.