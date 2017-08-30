Alanzinho'lu Sinopspor penaltılarla turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında kadrosunda Alanzinho ve Bangura gibi Süper Lig'in eski yıldızlarını barındıran Bölgesel Amatör Lig takımı Sinopspor, Erbaaspor'u konuk etti. 90 dakikası 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 berabere sona eren maçta Sinopspor penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı. Ev sahibi takım 5 penaltıyı da gole çevirirken, Erbaaspor ise 1 penaltı kaçırdı. Karşılaşmadan 6-5 galip ayrılan Sinopspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Sinopspor: 1 - Erbaaspor: 0 (Sinan Demircan)

Sinopspor: 1 - Erbaaspor: 1 (Emirhan Atilla)