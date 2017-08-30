A Spor'da şölen sürüyor

Turkuvaz Medya'nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmaları bugün oynanacak 28 karşılaşmayla sürüyor. 3. tura çıkmak için mücadelenin zirve yaptığı, tek maç eleme usulü üzerinden yapılacak birbirinden çekişmeli maçlar, canlı olarak şifresiz ve HD kalitesinde A Spor'dan yayınlanıyor. Futbolseverler, bugün de A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak 3 müthiş karşılaşmayla, futbolun keyfine varacak. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına...



Bugün

13.30 Sinopspor-Erbaaspor A Spor

15.30 Düzcespor-Kocaelispor A Spor dönüşümlü

16.30 Muğlaspor-Aydın1923 A Spor dönüşümlü



iKiNCi TUR MAÇLARI



Bugün

13.30 1461 Trabzon-Arsin 13.30 Sinop-Erbaa 15.00 Ofspor-Yomra 15.00 Bayburt GÖİ-Pazar 15.00 12 Bingöl-Erzincan 15.00 Siirt İl Özel İdare-Batman 15.00 Cizre-Yüksekova Bld.

15.30 Düzce-Kocaeli 15.30 Payasspor-Kırıkhan 15.30 Osmaniye-Erzin Bld.

15.30 K.Erciyes-Nevşehir 15.30 Y.Altındağ Bld.-Bartın 15.30 Ankara Demir-Ankara Adliye 15.30 Yozgatspor-Çorum Bld.

15.30 68 Aksaray Bld.-Kozan Bld.

16.00 Bayrampaşa-H.Edip Adıvar 16.00 A.Bağcılar-Çatalca 16.00 D.G.Birliği-Gölcükspor 16.00 Tekirdağ-E.Velimeşe 16.00 Orhangazi Bld.-Altınova Bld.

16.00 Tire 1922-Turgutlu 16.00 Manisa BŞB-Bergama Bld.

16.00 Bucak Bld.-Kemer 16.00 Sultanbeyli Bld.-B.Çekmece 16.00 TKİ T.Linyit-Kızılcabölük 16.30 Muğla-Aydın 18.30 Tarsus İY-Ş.Urfa Karaköprü 19.00 K.Birlik-Yeşil Bursa



YARIN

14.00 Bİ Düzyurt-Artvin Hopa